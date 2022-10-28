- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
У Харкові запроваджують погодинні відключення електроенергії
З 31 жовтня у Харкові будуть згідно зі встановленим графіком відключати електроенергію для побутових споживачів. Про це 28 жовтня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Такі дії є необхідними для стабілізації електромереж, адже ворог продовжує обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Аби хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів — спільно з АТ "Харківобленерго" розробили більш зрозумілий графік відключень", — зазначив Синєгубов.
Споживачів у місті поділили на 12 черг, в кожній з яких обмеження електропостачання триватиме до 3 годин. Відключення будуть відбуватися в наступному порядку:
- 1 черга 07:00 — 10:00;
- 2 черга 08:00 — 11:00;
- 3 черга 09:00 — 12:00;
- 4 черга 10:00 — 13:00;
- 5 черга 11:00 — 14:00;
- 6 черга 12:00 — 15:00;
- 7 черга 13:00 — 16:00;
- 8 черга 14:00 — 17:00;
- 9 черга 15:00 — 18:00;
- 10 черга 16:00 — 19:00;
- 11 черга 17:00 — 20:00;
- 12 черга 18:00 — 21:00
Нагадаємо, в Києві та області також планували запровадити "зручні графіки відключення е/е", але через повторні атаки росіян в столиці довелося застосовувати жорсткіші обмеження в подачі електроенергії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В свою чергу в ДТЕК попросили клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію потрібно помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.