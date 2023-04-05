У Харкові завершують опалювальний сезон

З 6 квітня “Харківські теплові мережі” припинять подавати тепло у домівки харків’ян.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня.

"Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у ваші домівки", - зазначив Терехов.

Він підкреслив, що відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни.

Крім того, мер Харкова подякував комунальникам за те, що в оселях містян було тепло взимку.

"Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України", - нагадав Терехов.

Він додав, що буквально відразу міська влада починає готуватися до наступного опалювального сезону.

Зазначимо, Києві 8 квітня завершиться опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови.

Нагадаємо, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади з кінця березня розпочалося відключення від опалення.