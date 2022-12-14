У Зеленського повідомили, коли всі регіони повернуться до планових відключень світла

У всіх областях України до 18 грудня мають повернутися до відключення електропостачання за графіком, про це 14 грудня повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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"Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася. Нам вдалося у більшості областей вийти на графіки планових відключень", - сказав він.

Тимошенко підкреслив, що енергетики працюють, щоб в найближчі дні у всіх регіонах діяли тільки планові відключення е/е. За його словами, 14 грудня лише в декількох областях світло відключали не за графіком.

Заступник керівника ОП звернув увагу, що сьогодні російські військові також намагалися завдати удару по об'єктам енергетики в Київській області, використовуючи дрони-камікадзе. Але українські захисники збили всі ворожі безпілотники. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною та контрольованою.

Нагадаємо, у Києві з 9 грудня знову діють графіки стабілізаційних відключень світла. Вони поділені на три категорії. Тривалий час у столиці застосовували екстрені та аварійні відключення.

В той же час на ліквідацію наслідків останнього удару по енергооб’єктам в Одеській області може знадобитися близько 2-3 місяців. При цьому фахівці працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити постачання е/е побутовим споживачам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com