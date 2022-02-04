Украина договорилась об увеличении закупок газа из Словакии

Операторы украинской газотранспортной системы (ГТС) и Словакии (Eustream) договорились увеличить мощности для закупок газа более чем на 50%.

Об этом сообщил глава ГТС Украины Сергей Макогон.

"Вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению", — написал он.

По его словам, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн куб. м в сутки (+56%), или на 15 млн кубов. Сначала операторы в тестовом режиме (до апреля 2022 года) увеличат импорт газа.

"Таким образом, все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнения стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах", — отметил Макогон.

Также глава ГТС Украины добавил, что за последние несколько месяцев оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для поставки газа в Украину на 85%, в частности, уже с февраля на суточных аукционах украинские компании могут забронировать мощности нового словацко-украинского маршрута для обеспечения потребностей страны в природном газе.

Напомним, Украина 1 февраля впервые начала физически импортировать природный газ из Венгрии. Ранее система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию, но благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

Отметим, 1 февраля стоимость газа в Европе опустились ниже $900 за тысячу кубометров. Газ на европейских рынках начал дешеветь после того, как транзит энергоресурса из России в страны Евросоюза через Украину начал увеличиваться.