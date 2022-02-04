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Украина договорилась об увеличении закупок газа из Словакии
Операторы украинской газотранспортной системы (ГТС) и Словакии (Eustream) договорились увеличить мощности для закупок газа более чем на 50%.
Об этом сообщил глава ГТС Украины Сергей Макогон.
"Вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению", — написал он.
По его словам, гарантированные мощности для физического импорта природного газа из Европы возрастут до 42 млн куб. м в сутки (+56%), или на 15 млн кубов. Сначала операторы в тестовом режиме (до апреля 2022 года) увеличат импорт газа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Таким образом, все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнения стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах", — отметил Макогон.
Также глава ГТС Украины добавил, что за последние несколько месяцев оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для поставки газа в Украину на 85%, в частности, уже с февраля на суточных аукционах украинские компании могут забронировать мощности нового словацко-украинского маршрута для обеспечения потребностей страны в природном газе.
Напомним, Украина 1 февраля впервые начала физически импортировать природный газ из Венгрии. Ранее система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию, но благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.
Отметим, 1 февраля стоимость газа в Европе опустились ниже $900 за тысячу кубометров. Газ на европейских рынках начал дешеветь после того, как транзит энергоресурса из России в страны Евросоюза через Украину начал увеличиваться.