Україна наростила імпорт дизпального у жовтні на 18,4%

Обсяги імпорту дизпального до України у жовтні 2024 року зросли на 18,4% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє "Нафторинок".

Зазначається, що у жовтні обсяги постачання дизпального морськими суднами до України збільшилися на 9,3%, залізницею —на 27,1%. Водночас обсяги імпорту паливовозами збільшились на 1%, однак частка постачань автотранспортом скоротилася на 2,0 в.п, до 11,7%. На залізничний транспорт припадало 35,3% всього імпорту, що на 2,4 в.п. більше, ніж у вересні.

Також повідомляється, що середньодобовий показник імпорту ДП у жовтні виріс на 14,6% щодо попереднього місяця.

Нагадаємо, у вересні 2024 року імпорт дизельного пального до України скоротився на 25,8% порівняно з серпнем, досягнувши найнижчого рівня з березня цього року.

Що з цінами на дизпаливо

Видання пише, що 1 листопада ціни на дизпальне у дрібному гурті пішли вгору. Середня вартість пального при постачанні автотранспортом склала 43,09 грн/л, що на 0,42 грн/л (+1%) вище, ніж наприкінці попереднього місяця.

З середи, 30 жовтня, дизель подорожчав на 0,56 грн/л (+1,3%), але з п’ятниці 25 жовтня зростання склало всього 0,19 грн/л (+0,4%), що враховує низхідну динаміку на початку минулого тижня до найменшого значення з 24 липня 2023 р. (42,53 грн/л у середу).

Додамо, що спотова ціна дизпалива у Європі за тиждень знизилась на $4-7/тонна до $668-676/тонна в портах Північно-західної Європи та до $672-682/тонна в портах Середземного моря. Проте наприкінці тижня 31 жовтня, порівняно з 30 жовтня, дизельні котирування зросли в межах $10-11/тонна.

Більш детально про ціни на паливо на українських АЗС, і як на них вплинуть вибори у США, читайте в матеріалі Delo.ua.