Україна вперше за кілька років входить в опалювальний сезон фактично без імпорту газу. Видобуток за десять місяців зріс майже на 16%, а у сховищах майже 15,8 млрд кубометрів. Але продати власний газ усередині країни дедалі складніше, бо промисловість під обстрілами скоротила споживання, а ціна в Україні впала до половини європейської. На початку жовтня уряд після чотирьох з половиною років заборони частково відкрив експорт. Dilo розбиралося, звідки взявся надлишок газу, скільки його Україна може продати за кордон, хто на цьому заробить і де межа, за якою експорт почне шкодити внутрішньому ринку.

Чому в Україні виник надлишок газу: видобуток зростає, а споживання падає

Цього року головним трендом у комерційному сегменті українського газового ринку стала його дедалі більша ізоляція від європейського, каже аналітик ExPro Consulting Михайло Свищо. Ціни між українським та європейським ринком дуже різняться, і цей розрив у певні моменти доходить до значних рівнів. Тож комерційного імпорту газу в Україну по суті немає. За цим стоять два процеси, що йдуть у протилежні боки: видобуток зростає, а споживання падає.

Україна майже відмовилася від імпорту газу: як змінився баланс видобутку та споживання

У 2025 році Україна видобула 16,97 млрд куб. м газу — на 10,6% менше, ніж роком раніше, повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль: російські удари виводили з ладу до половини видобувних потужностей. Спожила країна тоді 21 млрд куб. м, а різницю закрила імпортом — 6,47 млрд куб. м, максимум за п'ять років, підрахувала ExPro. Понад 5,5 млрд куб. м із цього обсягу завіз "Нафтогаз", значною мірою за кредити і гранти партнерів.

За 10 місяців 2026 Україна видобула 16,96 млрд куб. м газу. Тобто майже стільки ж, скільки за весь 2025-й, і на 15,8% більше, ніж за той самий період торік, свідчать дані ExPro Consulting. Найбільше приріс державний "Укргазвидобування": 12,5 млрд куб. м проти 10,6 млрд. Приватні компанії видобули 3,4 млрд куб. м, "Укрнафта" — 1,1 млрд.

Інфографіка: Dilo

Імпорт у 2026 році сконцентрувався на початку року: у січні–квітні Україна ще завезла 2,2 млрд куб. м, щоб пройти зиму після атак. Але навесні ситуація розвернулася.

"Фактично з квітня імпорт зупинився, і Україна готувалася до опалювального сезону власними силами саме завдяки українському газовидобутку. Досягти цільового показника в 14,6 млрд кубометрів нам вдалося вже наприкінці серпня, фактично на місяць раніше від плану. Станом на 12 жовтня в підземних сховищах було майже 15,8 млрд кубометрів, що на 1,2 млрд кубометрів більше прогнозованого рівня", — каже виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За квітень–вересень фізичні надходження газу через кордон становили 0,23 млрд куб. м проти 3,57 млрд роком раніше, рахують у Pro-Consulting. Перед зимою в сховищах було 15,97 млрд куб. м — проти 13,26 млрд торік, за даними ExPro.

Чотири причини профіциту газу в Україні

Падіння промислового попиту лише одна з чотирьох причин. Другою причиною відновлення видобутку. Третьою запаси, які суттєво зросли. На початку сезону закачування в березні 2026 року в сховищах залишалося 9,49 млрд куб. м проти 5,41 млрд роком раніше, тому цього літа довелося закачати менше — 6,53 млрд куб. м проти 7,89 млрд (ExPro). Четверта — ціна: після загострення ситуації навколо Ірану європейський газ подорожчав, і купувати його, щоб продати в Україні дешевше, стало збитково.

Як російські атаки на промисловість вплинули на споживання газу

Пропозиція зросла саме тоді, коли попит почав обвалюватися. Росія посилила атаки на промислові підприємства, металургію та порти, зокрема на об'єкти "Метінвесту" та ArcelorMittal.

"Металургія — один із великих споживачів газу на вільному ринку. Ще на початку року, внаслідок атак по промислових об'єктах, в Україні почали формуватися ознаки профіциту газу. Ситуація істотно погіршилася всередині літа, і вже у серпні-вересні профіцит сягнув майже 30%. Виникла ситуація, коли приватні компанії видобували більше газу, ніж комерційні підприємства могли споживати. Це призвело до проблем з реалізацією ресурсу", — пояснює Петренко.

За даними НКРЕКП, які аналізує DiXi Group, у 2025 році Україна спожила 21 млрд куб. м газу — на 31% менше, ніж у довоєнному 2021-му. Але втрати розподілилися нерівномірно: промисловість споживає вдвічі менше, ніж до війни, а населення стало найбільшим споживачем газу в країні.

Інфографіка: Dilo

У першому кварталі 2026 року промисловий попит ще зростав — на 17%, до 1,7 млрд куб. м. Обвал стався влітку: у серпні Україна спожила 597 млн куб. м, що майже на чверть менше, ніж роком раніше, і найменше з серпня 2022-го. Оцінки масштабу втрат різняться: у ДТЕК говорять про мінус 10% промислового споживання за рік, у Pro-Consulting — про майже мінус 20% улітку, Петренко ж каже про майже третину у серпні-вересні.

"В окремі місяці комерційне споживання могло скорочуватися на 20–30%, в окремі воно було плюс-мінус на рівні минулого року. Наприкінці літа скорочення було вже значним. Найбільш помітно впала металургія: окремі великі заводи закриваються, тому там скорочення до минулого року могло сягати 50%", — зауважує Свищо.

Частину втрат компенсує розподілена газова генерація. Навесні уряд скасував для неї пільгову ціну газу, і тепер такі установки купують ресурс на ринку. За даними ДТЕК, до середини року ввели близько 1,8 ГВт таких потужностей, ще 0,5 ГВт запускалися. Потенційно це понад 300 млн куб. м попиту на місяць, але, за словами Свищо, станції працюють лише тоді, коли це вигідно, — інколи дві, інколи десять годин на добу.

Чому влітку газу вистачає, а взимку виникає потреба в додаткових обсягах

Український газовий баланс живе за сезонами. Взимку країна споживає близько 100 млн куб. м газу на добу — саме стільки в середньому виходило в першому кварталі 2026 року. Видобуває ж близько 55 млн куб. м на добу. Різницю покривають відбором зі сховищ і імпортом. У січні–лютому, за даними Оператора ГТС зі сховищ відбирали близько 40 млн куб. м на добу.

Видобуток лишається на тих самих 50–55 млн куб. м на добу, а споживання падає до 20–35 млн. Надлишок іде у сховища. За сезон закачування 2026 року цей надлишок в середньому становив близько 28 млн куб. м на добу.

Інфографіка: Dilo

Саме тому експорт дозволили лише з березня по листопад. Взимку зайвого газу немає. Влітку він є, але більшу частину надлишку становить газ державного "Укргазвидобування", який закачують у сховища для населення і теплокомуненерго на зиму. Експортувати можна лише те, що лишається в приватних компаній після продажів на внутрішньому ринку.

Чому український газ дешевший за європейський і як це впливає на експорт

У підсумку на комерційному сегменті утворився надлишок газу. Приватний видобуток перевищує 370 млн куб. м на місяць, а попит комерційного сегмента і генерації — менше ніж 350 млн. Разом із газом, який продає "Нафтогаз", це дає профіцит близько 120 млн куб. м щомісяця, рахують у ДТЕК.

Європа тим часом рухалася в протилежний бік. Після загострення ситуації навколо Ірану та ризиків для постачання через Ормузьку протоку ціни на TTF різко зросли, тоді як український ринок відреагував значно слабше через високі запаси газу та структурний профіцит, пояснили в ДТЕК. Якщо в першому кварталі український індекс UAVTP ще перевищував TTF, то в середині вересня газ в Україні торгувався в 2,5 раза дешевше, ніж у Європі.

Експорт газу з України до Європи: кому дозволили продавати ресурс

На початку вересня Кабмін відклав питання до весни 2027 року, але за кілька тижнів повернувся до нього через зростання цінового розриву та потребу у валютній виручці. Ринок на такий результат не надто розраховував: питання експорту, за словами Свищо, "багато разів підносили", але до рішення так і не доходило. 7 жовтня уряд вперше з початку повномасштабного вторгнення дозволив продавати за кордон газ власного видобутку.

Які українські компанії можуть експортувати газ і на яких умовах

Експортувати можуть лише приватні видобувники — не трейдери і не державні "Укргазвидобування", "Укрнафта" та "Чорноморнафтогаз", на які покладено спеціальні обов'язки. Квоту рахують окремо для кожної компанії, купувати газ можуть тільки нерезиденти, а невикористаний ліміт на наступний місяць не переноситься.

"Механізм досить зарегульований, він передбачає, що приватні компанії можуть експортувати надлишки газу, які перевищують поточні потреби української промисловості. Йдеться про обсяг до 15% ресурсу, який вони видобули у попередньому місяці. Цей ліміт є меншим за добове споживання в Україні в осінньо-зимовий період. Ресурс можна реалізовувати у період з 1 березня до 30 листопада. Продажі відбуваються через біржові торги, інформація про умови і результати аукціонів є відкритою. Також передбачено велику кількість запобіжників, адже ми живемо в умовах війни: держава повністю контролює процес експорту і зможе його призупинити, якщо бачитиме ризик для енергетичної безпеки", — пояснює Петренко.

У постанові Мінфін і Міненерго окремо наголосили на ризиках проходження зими 2026/27 років і потребі в достатніх обсягах газу для внутрішнього ринку в пікові періоди. Перші торги Українська енергетична біржа провела вже 15 жовтня.

Скільки газу Україна вже продала за кордон і хто став основними експортерами

За підсумками жовтня 29 приватних компаній продали на експорт 54,5 млн куб. м газу на €45,59 млн без ПДВ, підрахувала ExPro. Середньозважена ціна становила €78,63 за МВт·год, тоді як внутрішні котирування на листопадовий ресурс — близько €37,47. Тобто за кордоном газ продали в 2,1 раза дорожче.

Інфографіка: Dilo

Майже 53% продажів забезпечили дві групи. Найбільшим продавцем стала "ЕСКО-Північ", яку пов'язують із родиною колишнього міністра екології Миколи Злочевського: 16,1 млн куб. м. Група ДТЕК продала 12,75 млн куб. м на першому ж аукціоні. Виставляла газ зі стартовою ціною €87 за МВт·год, а продала за €69 — це найнижча ціна серед жовтневих угод. Серед покупців — молдовська державна компанія Energocom, яка купила 2 млн куб. м.

"Безумовно, видобувні компанії задоволені таким рішенням. Звичайно, вони хотіли б продавати більше, але, думаю, всіх влаштовує і те, що хоча б 15% дозволили, бо до того експорт газу був повністю заборонений. Отримати хоч якісь додаткові прибутки, продаючи газ у Європі дорожче, — це для них безумовно позитивне рішення", — каже Свищо.

Самі аукціони, за його оцінкою, проходять прозоро, і серед покупців є міжнародні трейдери.

Чому відкриття експорту поки не призвело до зростання цін на газ в Україні

Внутрішні ціни після відкриття експорту дещо зросли, але, за словами Свищо, передусім через похолодання. Він, як і Петренко, звертає увагу, що квота менша за зимове споживання: навіть якщо всі приватники експортуватимуть свої 15%, за два місяці це близько 100 млн куб. м — менше, ніж Україна споживає за один холодний зимовий день. У ДТЕК доходять того ж висновку з іншого боку. Чинна квота дозволяє вивозити лише до 55 млн кубометрів на місяць, тобто усуває менше половини надлишкової пропозиції, не враховуючи запаси приватних гравців у ПСГ у 1,7 млрд кубометрів. Саме тому навіть після часткового відкриття експорту дисконт українських цін до TTF тримається на рівні 60%.

Водночас жовтень показав: квоту вибрали майже повністю. Попит із-за кордону є, і саме обмеження стримує продажі. Це головний аргумент видобувників на користь розширення експорту.

Скільки Україна може заробити на експорті газу: три сценарії для ринку

Dilo порахувало три сценарії збільшення квоти. За базу взято приватний видобуток близько 350 млн куб. м на місяць, дев'ятимісячний експортний сезон і жовтневу ціну €78,63 за МВт·год. За квоти 15% Україна експортувала б близько 0,47 млрд куб. м за сезон, за 30% — близько 0,95 млрд, за 50% — близько 1,6 млрд. Виручка становила б відповідно €0,4 млрд, €0,8 млрд і €1,3 млрд. Якщо ціна TTF знизиться, вона впаде пропорційно.

Інфографіка: Dilo

Технічних обмежень для такого експорту немає. Навіть квота 50% — це менше ніж 6 млн куб. м газу на добу. Водночас лише гарантовані потужності з Польщі в Україну торік тимчасово збільшили до 12,4 млн куб. м на добу, а зі Словаччини — до 42 млн. Газопроводи, якими Україна імпортувала газ, працюють в обидва боки, а частина проданого газу може взагалі залишатися в українських сховищах у режимі митного складу. Перший місяць експорту це підтвердив.

Попит теж буде. Після зупинки транзиту 1 січня 2025 року Словаччина, Угорщина та Австрія замінюють близько 13 млрд куб. м газу на рік, які раніше йшли через Україну. З 2027 року ЄС має повністю заборонити імпорт російського СПГ, а в четвертому кварталі — і трубопровідного газу. На тлі регіонального дефіциту в мільярди кубометрів навіть 1,6 млрд українського газу ринок поглине без проблем.

Таким чином межею експорту є не пропускна здатність газогонів і не в попит, а газовий баланс всередині України. За нинішнього профіциту близько 120 млн куб. м на місяць квота 30% майже повністю вирівнює комерційний сегмент. Квота 50% перевищувала б розрахунковий профіцит комерційного сегмента приблизно на 55 млн куб. м на місяць. За такого сценарію експорт почав би конкурувати з внутрішнім попитом, створюючи передумови для зростання цін та імпорту газу. Втім не виключено, що питання розширення квоти постане навесні.

"Якщо ми вийдемо із зими з доволі високими запасами в сховищах, видобуток буде стабільний, а споживання знижене, уряд, можливо, розглядатиме підвищення відсотка дозволеного експорту. Думаю, приватні видобувні компанії намагатимуться лобіювати таке рішення, щоб більше заробляти, якщо цей газ не продається в Україні", — каже Свищо.

Водночас він нагадує, що з грудня по лютий аукціони не проводяться, і якщо взимку будуть критичні пошкодження видобутку чи нестача газу, уряд може переглянути механізм. Різкого зростання внутрішнього попиту, яке з'їло б надлишок, ніхто не очікує.

"Відновлення чи перезапуск великих промислових підприємств — це тривалий і складний процес. Тому навіть з урахуванням ремонтів найближчим часом не варто очікувати стрімкого зростання споживання ресурсу. Газ на внутрішньому ринку торгується в два рази дешевше, ніж у ЄС, і ризиків значного здорожчання ми не бачимо", — говорить Петренко.

У ДТЕК прогнозують поступову стабілізацію споживання, але рости воно може хіба що за рахунок газової генерації, а не промисловості.

Хто заробить на експорті українського газу та куди підуть отримані кошти

Для видобувників експорт насамперед дасть додаткові кошти для виживання бізнесу.

"Ці кошти, в першу чергу, будуть спрямовані на відновлення пошкоджених об'єктів, адже росія регулярно й прицільно атакує ракетами і реактивними дронами виробничі потужності. Крім того, їх вкладатимуть у фізичний захист об'єктів — це також потребує великих інвестицій і є нагальною потребою для компаній. Також кошти підуть на закупівлю обладнання, яке необхідне для безперебійної роботи, і, звичайно, буріння нових свердловин, що в результаті сприятиме збільшенню видобутку", — каже Петренко.

Внаслідок експорту держава отримує валютну виручку і більшу ренту, адже при експорті вона рахується від європейських цін.

"Тривалий надлишок нереалізованого ресурсу може змушувати компанії обмежувати видобуток, відкладати запуск нових свердловин і скорочувати інвестиційні програми. Можливість продавати частину газу за кордон дозволить підтримувати завантаження видобувних потужностей і формувати фінансові резерви", — додає старший аналітик Pro-Consulting Ярослав Куліковський.

Трейдери, які працюють лише в Україні, не можуть купувати газ на УЕБ для його подальшого перепродажу за кордон.

"Продавцями газу для експорту є видобувні підприємства, покупцями — лише компанії-нерезиденти. Це логічно, адже йдеться саме про експорт і торгівлю з європейським ринком. Торги відбуваються відкрито на УЕБ, тому будь-яка компанія, яка працює в ЄС, може прийти і поборотися за ресурс, що є звичайною комерційною конкуренцією. Українські трейдери, які мають представництва в Євросоюзі, також можуть долучатися до торгів. Але якщо компанія працює виключно на внутрішньому ринку і не розвиває бізнес в ЄС, то як вона може брати участь у торгах і потім продавати газ у Європу?" — каже Петренко.

Ризики нікуди не зникли. Росія не зупиняється і продовжує регулярно бити і по видобувних, і по газових об'єктах. Лише минулого тижня атаки на інфраструктуру Групи Нафтогаз відбувалися практично щодня, а з початку цього року зафіксовано понад 400 ударів. Тому Нафтогаз активно працює не лише над відновленням потужностей, а й над диверсифікацією імпорту, щоб забезпечити за потреби необхідні обсяги постачань у період пікового споживання взимку, розповідає Петренко.

Чи зможе Україна збільшити експорт газу до Європи у 2027 році

Найбільший приватний видобувник уже дивиться далі за межі країни. В ДТЕК оцінюють можливість експортувати газ і в наступному році.

"Тому 2027 рік ми розглядаємо як можливість для України посилити свою роль у регіональному газовому балансі, використати наявний профіцит для нарощування експорту, залучення валютної виручки та стимулювання інвестицій у внутрішній видобуток. Для держави це означатиме додаткові надходження до бюджету через рентні платежі та податки", — кажуть у ДТЕК.

Отже падіння попиту на газ всередині країни стало для газового сектору можливістю заробити на експорті. А перший місяць показав, що механізм працює і покупці охоче забирають увесь дозволений обсяг.

Але масштаб цієї можливості варто оцінювати тверезо. Реальний експортний потенціал — від пів мільярда до мільярда кубометрів за сезон і від €0,4 млрд до €0,8 млрд виручки на рік. Це не транзитні мільярди минулого, а гроші, які дозволять приватним видобувникам відновлювати і бурити свердловини замість скорочувати видобуток. Розумна стеля квоти — близько 30%, тобто стільки, скільки становить реальний надлишок. Вища квота вже конкуруватиме за газ з українською промисловістю.

Тож питання на 2027 рік не в тому, чи експортувати, а в тому, скільки. Відповідь залежить від того, що відбудеться швидше: відновиться промисловий попит чи видобувники вкладуть експортну виручку в нове буріння. Якщо друге випередить перше, Україна вперше за десятиліття матиме не дефіцит газу, а товар на продаж.