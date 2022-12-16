Україна розвиватиме атомну енергетику з огляду на військові загрози - Міненерго

Розвиток атомної енергетики має враховувати військові ризики і загрози, тому Україна розроблятиме рішення, що дозволять підвищити рівень захисту ядерних об’єктів.

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Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Безумовно, ми будемо розвивати атомну енергетику, будувати нові блоки. Але зараз гостро постає питання безпеки енергетичних об’єктів. При будівництві атомних електростанцій ніхто раніше не враховував можливості військового нападу", - цитує міністра пресслужба Міненерго.

Галущенко зазначив, що війна Росії проти України, окупація та обстріли Запорізької АЕС показали, що майбутній розвиток атомної енергетики має враховувати військові загрози.

"Україна розроблятиме рішення, що дозволять підвищити рівень захисту ядерних об’єктів від загроз військової агресії та ракетних обстрілів", - наголосив він.

Міністр підкреслив, що стратегічно Україна орієнтуватиметься на подальший розвиток та збільшення обсягів атомної генерації.

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Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 16 грудня пошкоджено енергооб’єкти на сході і півдні країни, по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла.