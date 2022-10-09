Україна відремонтувала високовольтну ЛЕП до ЗАЕС, перебиту на Дніпропетровщині обстрілом

Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію звязку 750 кВ ЗАЕС – підстанція "Дніпровська". Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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"Ця лінія була пошкоджена вчора, 8 жовтня, о 0:59 внаслідок рашистського обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області. Після цього відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів", - нагадали в НАЕК.

В компанії зазначають, що зараз, після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України.

В "Енергоатомі" також підкреслюють, що радіаційний фон на майданчику Запорізької АЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває у межах норми.

"Цього разу завдяки мужності та професіоналізму атомників ЗАЕС негативного розвитку подій вкотре вдалося уникнути. Однак російські військові продовжують провокації й обстріли найбільшої в Європі атомної станції, знову та знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", - додають в держкомпанії.

Зазначимо також, що перед цим, 7 жовтня, уряд Росії, яка окупувала ЗАЕС, видав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" із розташованням у Москві. 5 жовтня президент РФ Володимир Путін підписав указ про "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії на ЗАЕС".

Український президент Володимир Зеленський назвав такий крок міжнародним рейдерством, а Європейський союз найрішучішим чином засудив дії РФ, підкреслюючи, що рішення, які оформили захоплення електростанції є юридично нікчемними.