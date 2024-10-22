В Україні визначили правила підключення плавучих електростанцій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визначила особливості підключення плавучих електростанцій до системи передачі на період воєнного стану.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні, пише Укрінформ.

Зазначається, що до 25 жовтня НЕК "Укренерго" має подати до Міністерства енергетики інформацію щодо максимального рівня потужності, видачу якої зможуть забезпечувати мережі, що будуватимуться для підключення генеруючих установок на технічних суднах.

Повідомляється, що підключення плавучих електростанцій у період воєнного часу відбуватиметься на підставі дозволу "Укренерго" без отримання послуги з приєднання.

Крім того, до власників плавучої електростанції тимчасово не застосовуватимуться вимоги щодо улаштування окремих вузлів обліку електричної енергії, виробленої та спожитої електроустановками плавучих станцій. Але власники електростанцій повинні забезпечити облік енергії на кожній площадці за затвердженим постачальником алгоритмом, розраховуючи перетікання енергії між установками.

Зауважимо, за розрахунками НЕК "Укренерго", будівництво плавучих електростанцій може дати мережі додатково 250 МВт потужностей.

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову №1069 від 13 вересня 2024 року, яка регулює встановлення газопоршневих і газотурбінних установок на технічних суднах.

Таке рішення має на меті підтримати енергетичну безпеку держави та допомогти ліквідувати наслідки збройної агресії РФ проти України.

Плавучі електростанції

Ще у 2022 році повідомлялося, що Туреччина може направити до берегів України у Чорному морі три плавучі електростанції, писало профільне видання Електровісті.

"Компанія Karpowership пропонує розмістити поряд з Одесою три судна - на 300 МВт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, турецька компанія Karpowership є найбільшим орендодавцем плавучих електростанцій.

Плавучі електростанції дешевші, швидші та гнучкіші в порівнянні з наземними установками й можуть бути підключені до національної електромережі всього за 30 днів. Силові судна спалюють скраплений природний газ (СПГ), мазут із низьким вмістом сірки або біодизель. Судна під’єднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.