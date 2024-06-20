Україна вперше закупила автогаз у Лівії

На українському ринку вперше з’явився скраплений газ із Лівії. Імпортером лівійського продукту стала одеська компанія «Данкор Трейд».

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що згідно з даними Консалтингової групи «А-95», 15 червня в Україні було розмитнено 2,55 тис. тонн газу лівійського походження.

Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту «Меллітах» було доправлено судном Orinda на один з дунайських терміналів.

Виробником пропану й бутану зазначено компанію Mellitah Oil & Gas B.V.

Україна імпортує автогаз з Африки

Як пише видання Enkorr, у структурі походження українського імпорту скраплений газ із країн північної Африки займає доволі велику частку.

Так, у травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту.

Крім того, у квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу.

Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.

Через поганий попит гуртові ціни на автогаз продовжують знижуватись

У червні порівняно з аналогічним періодом травня імпорт пропан-бутану в Україну знизився на 16% до 2,3 тис. тонн на добу.

При цьому, з початку травня гуртові ціни LPG показують стабільне зниження: за 6-12 червня середня ціна автомобільних партій автогазу на кордоні України зменшилася на $20/тонна до $610/тонна (від 35 000 грн/т з податками), порівняно з ціною за 30 травня - 5 червня. Вартість LPG на прикордонних пунктах пропуску з Польщею становила $607/тонна, Румунією та Молдовою — $618/тонна, Словаччиною — $623/тонна.

Роздрібні ціни на скраплений газ за останній тиждень не зазнали суттєвих змін і продовжили триматися на рівні 26,40 грн/л. Співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС тримається на рівні 46,9%.

Тому експерти не очікують суттєвої зміни ціни на цьому тижні ні в гурті, ні на АЗС.

"В гурті ринок ще не відштовхнувся від дна, бо нема попиту. Через мобілізацію упали продажі, і цей фактор нівелював сезонне зростання споживання. На роздрібному ринку ми очікуємо стабільних цін", - зауважує засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан.