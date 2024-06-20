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Україна вперше закупила автогаз у Лівії
На українському ринку вперше з’явився скраплений газ із Лівії. Імпортером лівійського продукту стала одеська компанія «Данкор Трейд».
Про це повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані "Консалтингової групи "А-95".
Зазначається, що згідно з даними Консалтингової групи «А-95», 15 червня в Україні було розмитнено 2,55 тис. тонн газу лівійського походження.
Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту «Меллітах» було доправлено судном Orinda на один з дунайських терміналів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Виробником пропану й бутану зазначено компанію Mellitah Oil & Gas B.V.
Україна імпортує автогаз з Африки
Як пише видання Enkorr, у структурі походження українського імпорту скраплений газ із країн північної Африки займає доволі велику частку.
Так, у травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту.
Крім того, у квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу.
Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.
Через поганий попит гуртові ціни на автогаз продовжують знижуватись
У червні порівняно з аналогічним періодом травня імпорт пропан-бутану в Україну знизився на 16% до 2,3 тис. тонн на добу.
При цьому, з початку травня гуртові ціни LPG показують стабільне зниження: за 6-12 червня середня ціна автомобільних партій автогазу на кордоні України зменшилася на $20/тонна до $610/тонна (від 35 000 грн/т з податками), порівняно з ціною за 30 травня - 5 червня. Вартість LPG на прикордонних пунктах пропуску з Польщею становила $607/тонна, Румунією та Молдовою — $618/тонна, Словаччиною — $623/тонна.
Роздрібні ціни на скраплений газ за останній тиждень не зазнали суттєвих змін і продовжили триматися на рівні 26,40 грн/л. Співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС тримається на рівні 46,9%.
Тому експерти не очікують суттєвої зміни ціни на цьому тижні ні в гурті, ні на АЗС.
"В гурті ринок ще не відштовхнувся від дна, бо нема попиту. Через мобілізацію упали продажі, і цей фактор нівелював сезонне зростання споживання. На роздрібному ринку ми очікуємо стабільних цін", - зауважує засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан.