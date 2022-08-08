Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити місію безпеки на Запорізьку АЕС

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направити місію безпеки на окуповану Запорізьку АЕС. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та жителям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", – написав він.

За його словами, лише такі рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів і разом протистояти ядерному тероризму.

Лубінець наголосив, що, згідно з міжнародними нормами, актом ядерного тероризму вважається вже сам напад на об'єкт, де працюють з ядерними чи радіологічними матеріалами. Під ядерний тероризм підпадають також дії, які мають на меті порушити, саботувати або маніпулювати операціями, що відбуваються на станції, що може призвести до викиду радіоактивності.

"Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не "поважають" державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років", – додав омбудсмен.

Нагадаємо, що сьогодні ЗАЕС наразі пов'язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередач. І у разі її пошкодження російськими загарбниками станція перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження ядерного палива на об'єкті.