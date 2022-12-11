Українцям пояснили, чи потрібно сплачувати екоподаток з генератора

Компанім та громадянам, які використовують генератори, не потрібно сплачувати екологічний податок, якщо обсяг викиду вуглекислого газу (СО2) не перевищує 500 тонн на рік.

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Про це повідомив голова фінансового та податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Чергова "зрада" скасовується! Не потрібно сплачувати екологічний податок з дизель-генераторів!.. Непрофесійне роз'яснення одного з регіональних управлінь ГУ ДПС відкликано", – зазначив Гетманцев.

За його словами, відповідно до ст. 240.7 ПК України не є платниками за викиди суб‘єкти, які здійснюють такі викиди СО2 не більше 500 тонн на рік.

"Тобто, якщо платник використовує до 200 тон пального на рік сплачувати екологічний податок не потрібно!", - підкреслив Гетманцев.

Раніше Луцька міськрада оприлюднила роз'яснення податкової про те, що підприємства мають платити податок за викиди в атмосферне повітря від роботи генераторів. Але наразі дане повідомлення видалено.

Український парламент наразі працює над законопроєктом, який дозволить підприємцям зберігати до 2 тонн пального без зобов'язання отримувати ліцензію або інші дозвільні документи.

Нагадаємо, під час відключення електроенергії бізнес масового використовує генератори, які працюють на паливі.

Уряд вже спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.

Український парламент наразі працює над законопроєктом, який дозволить підприємцям зберігати до 2 тонн пального без зобов'язання отримувати ліцензію або інші дозвільні документи.