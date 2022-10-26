Україні потрібна перемога над Росією, зокрема і в енергетичній сфері - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців до свідомого споживання електроенергії та наголосив, що Україні потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері.

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"У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Хоч би що робив ворог, наше завдання – ламати його плани й захищати Україну", - зазначив Зеленський в відеозверненні.

Він наголосив, що зараз потрібне свідоме споживання електроенергії.

"Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит", - сказав президент.

За його словами, окупанти створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив та не зустрічав.

"Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають. Я дякую всім працівникам енергогалузі, нашим рятувальникам, ремонтним бригадам, представникам місцевого самоврядування, приватних компаній, які працюють достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність нашої енергосистеми", - додав він.

Нагадаємо, в Україні склалася така ситуація, що одним користувачам не відключають електроенергію взагалі, а іншим — регулярно. НЕК "Укренерго" вирішила розібратися з цим питанням та запровадити зручні графіки віялових відключень.

Раніше НЕК "Укренерго" повідомило, що 22 жовтня росіяни здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Саме 10 жовтня окупанти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.