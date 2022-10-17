"Укренерго" не виключає можливість аварійних відключень світла після ранкових обстрілів

Національна енергетична компанія "Укренерго" не виключає можливість введення графіків аварійних відключень через ранкові обстріли росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ситуація в енергосистемі є контрольованою. Проте, Диспетчерський центр "Укренерго" не виключає можливості введення графіків аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади "Укренерго" працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Також в "Укренерго" закликали українців ощадливо споживати електроенергію, особливо в вечірні години доби.

Нагадаємо, зранку 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті. Також окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській і Дніпропетровській областях.