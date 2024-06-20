"Укренерго" оштрафували на понад 1 млн грн: що сталося

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала "Укренерго" на 1,07 млн грн за порушення ліцензійних умов.

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора 19 червня, пише Укрінформ.

"Укренерго" отримало штраф за порушення ліцензійних умов

Серед порушень ліцензійних умов, за які "Укренерго" отримало штраф:

несвоєчасність розрахунків з учасниками балансуючого ринку;

недотримання витрат, передбачених у структурі тарифів на передачу та диспетчеризацію;

несвоєчасне надання послуг з приєднання.

Присутній на засіданні регулятора представник "Укренерго" Максим Юрков заявив, що під час перевірки не були повною мірою вивчені всі витрати компанії.

Крім того, у низці порушень, які були зафіксовані, як наголосив Юрков, немає провини "Укренерго".

Зокрема, борги на балансуючому ринку пов'язані із недостатністю тарифу "Укренерго" та боргами контрагентів перед оператором системи передачі.

Але аргументи представника "Укренерго" не переконали регулятора. НКРЕКП залишила штраф у розмірі 1,07 млн грн.

Після галасу "Укренерго" скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів на 630 тис. грн: як виправдовуються

НЕК"Укренерго", яка постійно закликає українців не користуватися кондиціонерами через дефіцит генерації в енергосистемі, після галасу у мережі скасувала тендер на закупку кондиціонерів для потреб апарату управління.

У компанії пояснюють, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

Очікувана вартість закупівлі складає 629 130 грн.

Оголошення цього тендеру збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів.