"Укренерго" отримало понад 4,4 млрд грн за експорт електроенергії до ЄС

НЕК "Укренерго" з 30 червня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на понад 4,4 млрд грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах Укренерго з 30 червня по 25 вересня, вже склала понад 4,4 млрд гривень", - повідомили в компанії.

Там зазначили, що впродовж останнього тижня 19-25 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий у повному обсязі. В аукціонах брали участь до 12 компаній.

В "Укренерго" підкреслили, що впродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися.

Так, на ринку "на добу наперед" (РДН) Румунії середня ціна базового навантаження з 19 по 24 вересня становила близько €366,4/МВт∙год, а в Словаччині – близько €359,5/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони складали €386,8 та €442,6 відповідно.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила €90-91/МВт∙год

На тлі цього зниження середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину знизилася до 6,4 тис грн/Мвт∙год, порівняно з попереднім тижнем. Найвища гранична ціна за передачу 1 МВт становила 13 тис. гривень в напрямку Україна-Словаччина (23 вересня в 20-й годині).

Нагадаємо, Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.