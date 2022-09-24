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"Укренерго" отримало понад 4,4 млрд грн за експорт електроенергії до ЄС
НЕК "Укренерго" з 30 червня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на понад 4,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах Укренерго з 30 червня по 25 вересня, вже склала понад 4,4 млрд гривень", - повідомили в компанії.
Там зазначили, що впродовж останнього тижня 19-25 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий у повному обсязі. В аукціонах брали участь до 12 компаній.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В "Укренерго" підкреслили, що впродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися.
Так, на ринку "на добу наперед" (РДН) Румунії середня ціна базового навантаження з 19 по 24 вересня становила близько €366,4/МВт∙год, а в Словаччині – близько €359,5/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони складали €386,8 та €442,6 відповідно.
Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила €90-91/МВт∙год
На тлі цього зниження середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину знизилася до 6,4 тис грн/Мвт∙год, порівняно з попереднім тижнем. Найвища гранична ціна за передачу 1 МВт становила 13 тис. гривень в напрямку Україна-Словаччина (23 вересня в 20-й годині).
Нагадаємо, Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.
У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.