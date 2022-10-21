"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях

"Укренерго" в п’ятницю, 21 жовтня, попередило про обмеження електропостачання в Києві та чотирьох областях через різке зростання рівня споживання електроенергії.

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Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження споживання електроенергії допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

В "Укренерго" також наголосили, що ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень.

Нагадаємо, що 20 жовтня в Україні вводилися обмеження постачання електроенергії.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окупанти завдали з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".

Україна в останні тижні зазнала десятків атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.