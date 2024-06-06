"Укренерго" вводить аварійні відключення електроенергії у 12 областях та Києві

У зв'язку з перевищенням лімітів споживання електроенергії компанія "Укренерго" змушена вводити графік аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у 12 областях України та м. Київ, починаючи з 20:30 6 червня.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відключення торкнуться споживачів у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській областях та в Києві і Київській області.

За інформацією "Укренерго", такі дії пов'язані з можливими перервами в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури через перевищення допустимих лімітів споживання.

Аварійні відключення триватимуть, доки регіони не повернуться до визначених для них лімітів споживання електроенергії. Після цього буде діяти графік погодинних планових відключень.

Окрім того, "Укренерго" повідомляє, що 7 червня в енергетичній системі України прогнозується дефіцит електроенергії протягом усього дня. Через це ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Якщо ці ліміти будуть перевищені, застосовуватимуться графіки аварійних відключень електропостачання.

Графіки можливих відключень будуть опубліковані для кожного регіону окремо відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі. Компанія наголошує на необхідності слідкувати за офіційними оголошеннями.

"Укренерго" закликає всіх споживачів вжити заходів для зменшення споживання електроенергії у критичний період, щоб уникнути масштабних відключень. У компанії зазначають, що обмеження можуть зачепити як побутових, так і промислових споживачів.

Додамо, для того щоб забезпечити максимально безперебійне електропостачання в осінньо-зимовий період 2024/2025, НАЕК "Енергоатом" продовжує планові ремонти енергоблоків на АЕС. В "Енергоатомі" нагадують, що ремонтна кампанія відбувається щороку відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" та затверджуються Міністерством енергетики України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com