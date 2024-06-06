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"Укренерго" вводить аварійні відключення електроенергії у 12 областях та Києві
У зв'язку з перевищенням лімітів споживання електроенергії компанія "Укренерго" змушена вводити графік аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у 12 областях України та м. Київ, починаючи з 20:30 6 червня.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відключення торкнуться споживачів у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській областях та в Києві і Київській області.
За інформацією "Укренерго", такі дії пов'язані з можливими перервами в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури через перевищення допустимих лімітів споживання.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Аварійні відключення триватимуть, доки регіони не повернуться до визначених для них лімітів споживання електроенергії. Після цього буде діяти графік погодинних планових відключень.
Окрім того, "Укренерго" повідомляє, що 7 червня в енергетичній системі України прогнозується дефіцит електроенергії протягом усього дня. Через це ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Якщо ці ліміти будуть перевищені, застосовуватимуться графіки аварійних відключень електропостачання.
Графіки можливих відключень будуть опубліковані для кожного регіону окремо відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі. Компанія наголошує на необхідності слідкувати за офіційними оголошеннями.
"Укренерго" закликає всіх споживачів вжити заходів для зменшення споживання електроенергії у критичний період, щоб уникнути масштабних відключень. У компанії зазначають, що обмеження можуть зачепити як побутових, так і промислових споживачів.
Додамо, для того щоб забезпечити максимально безперебійне електропостачання в осінньо-зимовий період 2024/2025, НАЕК "Енергоатом" продовжує планові ремонти енергоблоків на АЕС. В "Енергоатомі" нагадують, що ремонтна кампанія відбувається щороку відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" та затверджуються Міністерством енергетики України.
Джерело фото: ua.depositphotos.com