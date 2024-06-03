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"Укренерго" попереджає про дефіцит електроенергії та відключення 4 червня
Енергетична компанія "Укренерго" попередила про очікуване значне погіршення ситуації в енергосистемі 4 червня через дефіцит електроенергії впродовж усієї доби.
Як повідомляє оператор системи передачі, завтра обсяг споживання прогнозується вищим, ніж сьогодні. Причиною є зростання попиту на тлі спекотної погоди, а також зниження обсягів імпортованої електроенергії.
Щоб не допустити перевантаження енергосистеми, в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електричної енергії цілодобово - з 00:00 до 24:00.
У разі перевищення встановлених лімітів, "Укренерго" вдаватиметься до застосування графіків погодинних відключень як для промислових, так і побутових споживачів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Оператор закликає споживачів максимально економити електроенергію, аби уникнути тривалих знеструмлень.
Ситуація в енергосистемі буде погіршуватися
Енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.
За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, така ситуація буде спричинена трьома факторами:
- виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,
- наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,
- прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.
"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох останніх днів, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.
Джерело фото: ua.depositphotos.com