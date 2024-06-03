"Укренерго" попереджає про дефіцит електроенергії та відключення 4 червня

Енергетична компанія "Укренерго" попередила про очікуване значне погіршення ситуації в енергосистемі 4 червня через дефіцит електроенергії впродовж усієї доби.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Як повідомляє оператор системи передачі, завтра обсяг споживання прогнозується вищим, ніж сьогодні. Причиною є зростання попиту на тлі спекотної погоди, а також зниження обсягів імпортованої електроенергії.

Щоб не допустити перевантаження енергосистеми, в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електричної енергії цілодобово - з 00:00 до 24:00.

У разі перевищення встановлених лімітів, "Укренерго" вдаватиметься до застосування графіків погодинних відключень як для промислових, так і побутових споживачів.

Оператор закликає споживачів максимально економити електроенергію, аби уникнути тривалих знеструмлень.

Ситуація в енергосистемі буде погіршуватися

Енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, така ситуація буде спричинена трьома факторами:

виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох останніх днів, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.

Джерело фото: ua.depositphotos.com