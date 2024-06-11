"Укренерго" повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 12 червня

У середу, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що причиною введення графіків відключень є зростання енергоспоживання через спеку.

Зауважимо, в ніч з 7 на 8 червня в Україні запрацював ще один блок на одній з АЕС, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Додамо, 8 червня в тестовому режимі ввели новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Графіки відключень

Нагадаємо, з 14 травня "Укренерго" вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України через дефіцит потужності внаслідок обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Водночас енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.

Додамо, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд доларів, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять 50,5 млрд доларів.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.

Фото: ua.depositphotos.com