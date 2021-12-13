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Энергетика
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"Укрэнерго" придется заплатить компании ДТЭК 1 млрд грн: суд отклонил апелляцию

дтэк
Оператор компании ДТЭК. Фото: пресс-служба ДТЭК

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании "Укрэнерго". Об этом сообщается в решении Северного апелляционный хозяйственного суда. 

В результате осталось в силе решение хозсуда Киева от 15 июля 2021 года о выплате в пользу “ДТЭК Востокэнерго” 633 млн грн задолженности, возникшей вследствие ненадлежащего выполнения обязательств по договору об участии в балансирующем рынке. 

За три квартала 2021 года национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая входит в сферу управления Министерства энергетики Украины, уже отчиталась о чистом убытке на сумму 2,7 млрд грн гривен. Об этом сообщает "Марлин" со ссылкой на отчет об исполнении финплана предприятия.

Одной из причин убыточности в компании называют сезонное увеличение генерации возобновляемых источников энергии — перед ними "Укрэнерго" имеет спецобязательства. За аналогичный период прошлого года убыток компании составил 28,5 млрд грн — почти в десять раз больше, чем в 2021 году.

Компанией ДТЭК владеет Ринат Ахметов. Она уже выиграла дело о взыскании с "Укрэнерго"  399,4 млн грн задолженности в пользу "ДТЭК Днепроэнерго".

Напомним, энергохолдинг ДТЭК заплатил около 9,7-15 млн долларов за уголь из США и Колумбии, поставленный для нужд теплоэлектростанций государственной компании “Центрэнерго”. Морем были доставлены 60,5 тысячи тонн угля. Этот энергоноситель должен помочь станциям ДТЭК и государственной "Центрэнерго" поддержать работу украинской энергосистемы во время отопительного сезона.

Но отопительный сезон все равно обещает быть сложным для Украины из-за того, что в Европе бушует энергетический кризис. Цены на энергоносители резко выросли, а дефицит угля на складах ТЭС и риск отключений электроэнергии стал предметом обсуждения в Кабмине еще летом.