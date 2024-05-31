"Укренерго" прогнозує повернення до відключень світла: вимкнути можуть і в перший день літа

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання. Причина – прогнозоване зростання дефіциту в енергосистемі.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

В "Укренерго" нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.

"Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів", - йдеться в повідомленні компанії.

В "Укренерго" називають виведення на планове обслуговування атомних блоків необхідним заходом, який неможливо скасувати або відтермінувати.

"Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", - зауважують в компанії.

Там додали, що диспетчерський центр "Укренерго" буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.

Чи відключатимуть світло в перший день літа

Згідно з інформацією, яку надала "Укренерго", завтра, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 23:00.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

В "Укренерго" закликали населення ощадливо споживати електроенергію, адже це суттєво зменшить навантаження на енергосистему і допоможе мінімізувати застосування планових відключень.

Нагадаємо, 14 травня "Укренерго" вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України через дефіцит потужності внаслідок обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Додамо, що Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні. Вони передбачають, що тепер бізнесу не вимикатимуть електроенергію лише за умови, що він імпортує понад 80% від загального обсягу споживання на відповідну годину.

Фото: ua.depositphotos.com