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"Укренерго" прогнозує відключення світла по Україні з 18:00 по 23:00
За прогнозами "Укренерго", у вечірні пікові години максимального споживання з 18:00 до 23:00 знову очікуються аварійні відключення побутових та промислових споживачів.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Крім того, з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Причиною критичної ситуації в енергосистемі України є брак генеруючих потужностей та важкі наслідки російської агресії.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зважаючи на складну ситуацію, у Міністерстві енергетики просять громадян зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00, а промислових споживачів переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему.
Сьогодні вранці через значне зростання споживання було недостатньо наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження. Тому з 6:40 до 08:30 диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області.
Сьогодні аварійна допомога була забезпечена в нічний час з 00:00 до 07:00. За добу імпорт із зазначених країн, до яких також долучились Угорщина та Молдова, склав загалом 23 692 МВт*год електроенергії. В окремі години потужність постачання досягала 1 628 МВт.
Згідно з повідомленням, вчора, з метою подолання дефіциту в українській енергосистемі, було ініційовано аварійне постачання електроенергії з країн-сусідів. Електроенергія надходила з Румунії, Польщі та Словаччини протягом інтервалів з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00.
Нагадаємо, що вчора з 21:00 до 24:00 НЕК “Укренерго” вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.
Україна втратила 8 ГВт потужності
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.
"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.
Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.
Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.
Джерело фото: ua.depositphotos.com