"Укренерго" проведе тестові аукціони на допоміжні послуги

18 липня НЕК "Укренерго" планує провести тестові аукціони на допоміжні послуги. Ці аукціони дадуть можливість компаніям отримати досвід роботи з аукційною платформою перед впровадженням механізму Спеціальних аукціонів.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Учасники зможуть подавати тестові пропозиції на строк до 5 років.

Аукціони будуть проводитися у два етапи. Перший етап - подача пропозицій для резервів підтримки частоти (РПЧ) - відбудеться з 10:00 до 12:00. Другий етап - для автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) - пройде з 13:00 до 15:00.

Для участі в тестовому аукціоні компаніям необхідно зареєструватися. Заявки на оформлення облікових записів приймаються до 10:00 17 липня 2024 року. Їх потрібно надіслати на електронну адресу [email protected]. Важливо зазначити, що кількість облікових записів обмежена.

В "Укренерго" наголосили, що компанії, які не є діючими учасниками ринку, можуть не заповнювати пункт 2 заяви, що стосується ідентифікаційних даних.

Аукціони з торгівлі електроенергією

У лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.

Також "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною.

За місяць до цього, між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Нагадаємо, вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією у листопаді 2023 року.

Тоді аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.

Джерело фото: ua.depositphotos.com