"Укренерго" скасовує обмеження на електропостачання до 14:00

Вранці, 8 липня, диспетчерський центр "Укренерго" зафіксував споживання електроенергії нижче прогнозного рівня, внаслідок чого з 10:30 до 14:00 обмеження електропостачання будуть скасовані для всіх регіонів України.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Однак ввечері, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги графіків відключень одночасно. Протягом інших годин доби по всій Україні діятимуть три черги відключень.

Прогноз щодо обмежень може бути змінений у залежності від ситуації в енергосистемі, тому "Укренерго" закликає слідкувати за офіційними повідомленнями.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. "Укренерго" просить громадян не вмикати потужні електроприлади одночасно, коли повертається світло, та обмежити використання кондиціонерів.

Повідомляється, що протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 29 844 МВт*год з максимальною потужністю 1538 МВт. Експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.

На ранок залишаються знеструмленими 504 населених пункти. Нові знеструмлення через бойові дії відбулися у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Технічні причини знеструмлень фіксувалися у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській та Чернігівській областях.

Відключення викликані впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", - сказав топ-менеджер.

Раніше Коваленко заявляв, що у випадку найгіршого сценарію зимою українцям можуть давати світло 5-6 годин на добу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com