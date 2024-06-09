"Укренерго" скасувало графіки відключення електроенергії на 9 червня

Сьогодні, 9 червня, відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів не прогнозуються.

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Про це повідомили в "Укренерго".

Згідно з оновленою інформацією, сьогодні Україна зможе пройти день без графіків відключень.

Причиною цього є зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока атомної електростанції.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляло, що сьогодні застосовуватимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

У Міненерго додали, що завдяки злагодженій роботі енергетиків та зниженню навантаження через зменшення споживання обмеження були скасовані в усіх регіонах.

Додамо, вчора в тестовому режимі ввели новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Київ був без світла по сім годин поспіль

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.