"Укренерго" судиться з "Енергоатомом" через борг у мільярди гривень

"Укренерго" через суд вимагає від "Енергоатому" 3 млрд грн за надання послуг із диспетчерського управління. Про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що основний борг за послуги складає 2,4 млрд грн.

Позов подали до Господарського суду Києва.

"Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення 2 471 738 952,83 грн заборгованості, 178 199 095,95 грн пені, 47 584 583,84 грн штрафу, 51 264 383,06 грн 3% річних та 279 934 943,77 грн інфляційних втрат за договором про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління [...] від 27.06.2019 року", – йдеться в ухвалі.

Підготовче засідання у справі призначили на 10 травня.

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