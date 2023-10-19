- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
"Укренерго" вивело три енергоблоки в аварійний ремонт: чи вплинуло це на енергосистему
18 жовтня три енергоблоки на теплових електростанціях були зупинені для аварійного ремонту, а ще один – енергетики вивели для планового. Попри це електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб як побутових, так і юридичних споживачів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Згідно з повідомленням, якщо енергосистема не зазнає нових обстрілів і, відповідно, руйнувань за той час, доки блоки на ремонті, то необхідності обмежувати споживання електроенергії не буде.
Ліміти споживання також не вводилися.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В той же час, в "Укренерго" додали, що сьогодні для забезпечення необхідних потреб споживачів імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини та Молдови.
Загальний обсяг 522 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 312 МВт.
Енергетики додають, що через бойові дії без світла залишається 431 населений пункт, пошкоджено лінії електропередачі у двох областях.
Також є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Внаслідок ракетного удару в Миколаївській області пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено понад 800 споживачів.