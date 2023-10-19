"Укренерго" вивело три енергоблоки в аварійний ремонт: чи вплинуло це на енергосистему

18 жовтня три енергоблоки на теплових електростанціях були зупинені для аварійного ремонту, а ще один – енергетики вивели для планового. Попри це електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб як побутових, так і юридичних споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно з повідомленням, якщо енергосистема не зазнає нових обстрілів і, відповідно, руйнувань за той час, доки блоки на ремонті, то необхідності обмежувати споживання електроенергії не буде.

Ліміти споживання також не вводилися.

В той же час, в "Укренерго" додали, що сьогодні для забезпечення необхідних потреб споживачів імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини та Молдови.

Загальний обсяг 522 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 312 МВт.

Енергетики додають, що через бойові дії без світла залишається 431 населений пункт, пошкоджено лінії електропередачі у двох областях.

Також є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Внаслідок ракетного удару в Миколаївській області пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено понад 800 споживачів.