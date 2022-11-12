"Укренерго" вводить аварійні відключення світла у Києві та восьми областях

У суботу, 12 листопада, НЕК "Укренерго" запроваджує аварійні відключення електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - зазначають у відомстві.

Там зауважують, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

"Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - повідомили в "Укренерго".

За даними відомства, в усіх інших регіонах України відключення електроенергії не прогнозуються.

Нагадаємо, ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.