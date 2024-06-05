"Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії у 12 областях України

5 червня через перевищення лімітів споживання з 20:40 диспечери "Укренерго" були змушені застосувати аварійні відключення у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанії.

Аварійні відключення торкнуться як побутових споживачів, так і об'єктів критичної інфраструктури через перевантаження енергосистеми. Відновлення електропостачання відбудеться після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

Зазначається, що графіки віялових відключень Київській, Одеській, Львівській та інших областях можуть застосовуватися найближчим часом з метою збереження енергетичної рівноваги. Подальші рішення щодо обмежень залежатимуть від дотримання споживачами наявних лімітів.

"Укренерго" закликає громадян зберігати спокій та максимально економити електроенергію для уникнення подальших відключень. Оператор системи передачі докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації.

Додамо, що сьогодні вдень голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

Джерело фото: ua.depositphotos.com