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"Укренерго" застосувало аварійні відключення у семи областях
Незважаючи на неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися встановлених лімітів, споживання електроенергії семи областях продовжувало зростати та перевищило встановлені ліміти, через що довелося застосувати аварійні відключення.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що ліміти були значно перевищені в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях, через що "Укренерго" було змушене з 14:25 застосувати аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у цих регіонах.
Згідно з повідомленням, така ситуація може призвести до перебоїв у енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Укренерго" наголошує, що обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання не повернеться в межі встановлених лімітів. Після цього обленерго зможуть повернутися до планових графіків відключень.
Нагадаємо, що вимушені відключення електроенергії є наслідком шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему, що призвело до значного дефіциту електроенергії для задоволення потреб усіх споживачів.
Додамо, Кабінет міністрів працює над тим, аби покращити ситуацію в енергетиці після російських обстрілів та розглядає декілька кроків, які сприятимуть створенню альтернативної генерації в Україні.
Оскільки в умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років. З огляду на це Кабмін ухвалив нову методику, яка регулюватиме формування лімітів споживання для регіонів та створення графіків на основі цих лімітів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com