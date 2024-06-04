"Укренерго" застосувало аварійні відключення у семи областях

Незважаючи на неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися встановлених лімітів, споживання електроенергії семи областях продовжувало зростати та перевищило встановлені ліміти, через що довелося застосувати аварійні відключення.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що ліміти були значно перевищені в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях, через що "Укренерго" було змушене з 14:25 застосувати аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у цих регіонах.

Згідно з повідомленням, така ситуація може призвести до перебоїв у енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

"Укренерго" наголошує, що обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання не повернеться в межі встановлених лімітів. Після цього обленерго зможуть повернутися до планових графіків відключень.

Нагадаємо, що вимушені відключення електроенергії є наслідком шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему, що призвело до значного дефіциту електроенергії для задоволення потреб усіх споживачів.

Додамо, Кабінет міністрів працює над тим, аби покращити ситуацію в енергетиці після російських обстрілів та розглядає декілька кроків, які сприятимуть створенню альтернативної генерації в Україні.

Оскільки в умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років. З огляду на це Кабмін ухвалив нову методику, яка регулюватиме формування лімітів споживання для регіонів та створення графіків на основі цих лімітів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com