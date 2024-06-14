"Укренерго" значно подовжило графіки відключення світла на 15 червня

Завтра, 15 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00. Водночас, у період з 16:00 до 20:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що причиною цього є знижена робота СЕС через хмарність в областях, в також в ремонт вийшов черговий атомний блок.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Нагадаємо, на початку червня ситуація в енергосистемі України погіршилася, порівняно з останніми днями травня, через виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.

Також повідомлялося, що енергетики допускають ситуації, коли взимку у домівках українців буде світло лише п'ять-шість годин на день, але все буде залежати від обставин.

Додамо, що Державна інспекція енергетичного нагляду наразі проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням світла.

Фото: ua.depositphotos.com