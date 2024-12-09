"Укргазвидобування" уклало угоду про співпрацю з 14 навчальними закладами

АТ "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", під час проведеного круглого столу підписало меморандум про співпрацю з 14 профільними навчальними закладами.

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Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

Зазначається, що як роботодавець компанія зацікавлена, щоб випускники профільних навчальних закладів володіли необхідними знаннями та практичними навичками при працевлаштуванні.

"Співпраця між освітою і бізнесом є взаємовигідною, адже навчальні заклади отримують можливість виробничої практики для своїх студентів, а наша компанія – виховує для себе талановитих фахівців", - зауважив т. в. о. генерального директора "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

Він додав, що це дозволить "Укргазвидобуванню" у майбутньому бути конкурентними, а навчальним закладам - привабливими для абітурієнтів.

"Водночас, як компанія, ми не можемо взяти до себе на роботу не підготовлених фахівців, бо в нас серйозне виробництво", - підсумував Лагно.

Повідомляється, що учасники також обговорили розвиток партнерства з профільними навчальними закладами та питання, як усунути прогалини у підготовці майбутніх фахівців нафтогазової галузі.

Як зауважила начальник департаменту з управління людськими ресурсами "Укргазвидобування" Світлана Олійник, підписання меморандуму - важливий крок, спрямований на вдосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації майбутніх фахівців, які відповідатимуть сучасним вимогам галузі.

Також очікується, що така співпраця дозволить зупинити відтік молодих талантів та забезпечить стійкий розвиток нафтогазової сфери.