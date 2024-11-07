"Укргідроенерго" анонсувало чергові торги гарантіями походження електроенергії

12 листопада 2024 року ПрАТ "Укргідроенерго" проведе чергові торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з енергії води. Ініціатор торгів пропонує купити 12 243 гарантії походження чистої енергії.

Про це повідомляє АТ "Оператор ринку".

Зазначається, що заявки на купівлю гарантій походження "зеленої" енергії від "Укргідроенерго" можна подавати до 14:00 12 листопада 2024 року.

З порядком реєстрації учасників на майданчику "Оператора ринку" з продажу гарантій походження, з умовами внесення гарантійного забезпечення для можливості їх купівлі, а також з іншою необхідною інформацією можна ознайомитися на вебсайті за посиланням.

"Оператор ринку" нагадує, що сумарно за результатами трьох торгів на їх майданчику "Укргідроенерго" продало 87 757 гарантій походження за ціною однієї 13 гривень.

Результати попередніх торгів гарантіями походження електроенергії

Перші торги на майданчику "Оператора ринку" відбулися 21 жовтня. Було придбано 28,3 тисячі гарантій походження з 50 тисяч (одна відповідає 1 МВт•год), які пропонувала гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго".

29 жовтня було придбано 39 500 гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Це на 40% більше, ніж було куплено під час перших торгів.

Під час третіх торгів було куплено 20 тисяч гарантій походження, що еквівалентно 20 000 МВт*год виробленої енергії.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.