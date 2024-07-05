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"Укрнафта" почала буріння нової свердловини: скільки нафти даватиме
"Укрнафта" розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на заході України. Її проєктна глибина становить 2 754 метри.
Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".
Зазначається, що роботи виконуються власним верстатом - силами структурної одиниці «Укрнафта Буріння».
Проєктна глибина свердловини становить 2 754 метри.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Планується, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових відкладів.
Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу.
Нагадаємо, «Укрнафта» готується до зведення двох нафтових свердловин на сході України, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу. Обидві мають проєктні глибини близько 4,5 кілометрів.
"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин
ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.
У червні повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта" розпочала зводити нову свердловину на північному сході України. Закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року.
22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.
Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.
У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.
У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.