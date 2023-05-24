"Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками

Завдяки розслідуванню Служби безпеки і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" бюджет України поповнився ще на 1,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахувало на користь держави як податки, несплачені колишніми власниками.

За цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою.

Раніше правоохоронці викрили керівництво Укртатнафти на привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн.

Повернуті кошти будуть спрямовані для забезпечення потреб Сил оборони.

Нагадаємо, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Раніше правоохоронці під час обшуків на логістичних базах і складах компаній ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти"

За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній, а саме Ігоря Коломойського, у якого 1 лютого провели обшуки вдома.

7 листопада 2022 року підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.