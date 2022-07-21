"Укрзалізниця" і польська PKN Orlen домовилися про постачання дизелю

АТ "Укрзалізниця" та одна із найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи PKN Orlen (Польща) домовились про стратегічне співробітництво щодо постачання польською компанією дизпалива для потреб української економіки.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У відомстві наголошують, що працюють над системним розв’язанням питання насичення українського ринку необхідною кількістю пального. Одним з ключових рішень стали прямі довгострокові договори з найбільшими виробниками пального в Європі та світі.

"Ми розуміємо, що розв’язати проблему нестачі пального виключно силами бізнесу дуже складно. Тому було прийнято рішення про залучення на український ринок великих нафтових компаній та підписання з ними прямих довгострокових договорів. АТ «Укрзалізниця" була визначена державним імпортером палива для потреб економіки", - зазначив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

За ого словами, сьогодні вже є домовленості про довгострокову співпрацю з польською компанією PKN Orlen, однією з найбільших нафтопереробних компаній в Східній Європі. Зокрема, йдеться як про системні, так і про оперативні поставки пального.

"Таким чином, ми розраховуємо не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС. Плануємо, що вже найближчим часом зможемо забезпечувати ключові потреби країни у пальному – потреби Збройних Сил України, аграріїв, промисловості та цивільного населення", - підкреслив Кубраков.

Зазначається, що разом з тим, "Укрзалізниця" працює з іншими великими поставщиками нафтопродуктів для насичення української економіки необхідною кількістю пального.

Нагадаємо, задля подолання паливної кризи в Україні в травні Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури Польщі домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Паралельно йде робота над збільшенням пропускної спроможності пунктів пропуску на західних кордонах України та розвиток мережі логістичних хабів біля кордонів.

Зазначимо, гуртові ціни на дизельне паливо знизилися через зниження котирувань нафти, а також збільшення постачання палива в Україну.