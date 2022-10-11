Увечері 11 жовтня у Києві та деяких регіонах застосовують віялові відключення, – "Укренерго"

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та області, а також у центральних регіонах України застосовуються обмеження споживачів електроенергії, хоча вдень в столиці вдалося обійтися без них. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Окрім Києва, віялові відключення застосовують у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

"Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі і дати енергетикам можливість провести відновлювальні роботи. Такі відключення повністю контрольовані та тривають по кілька годин", — пояснюють в НЕК "Укренерго".

Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.

Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.

Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

"Таке розумне споживання електроенергії, це така ж допомога енергетичній безпеці і Україні, як допомога ЗСУ. Ми дуже сподіваємося, що розумне споживання стане нормою в Україні, яка допоможе всім нам пережити і ракетні атаки ворога, і процес відновлення, і весь непростий опалювальний сезон", - підкреслили в НЕК "Укренерго".

Джерело фото: ua.depositphotos.com