В ДТЭК отреагировали на упреки Зеленского и пожаловались на невыплату 15 млрд гривен долга

В компании ДТЭК ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что эта структура недостаточно участвует в общей работе по обеспечению прохождения отопительного сезона. Реакция ДТЭК обнародована на сайте компании.

"Это должна быть солидарная работа. Если с той или иной страной плохо и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит приватная структура должна подключиться и помочь, и закупить. Если я договариваюсь на высшем уровне, повторяю, на высшем уровне с США, чтобы плыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю, нам давайте, а ДТЭК не давайте? Этого же и близко нет. Я говорю "нам". Отопительный сезон в нашей стране", – заявил Зеленский во время пресс-марафона, который прошел в Киеве 26 ноября 2021 года.

В ДТЭК отметили что компания всегда помогает государству.

«Заявления, прозвучавшие сегодня из уст высшего руководства государства, ДТЭК расценивает как несправедливые и безосновательные.

ДТЭК работает на украинском рынке 16 лет, предоставляет работу 60 тысяч работникам, обеспечивает энергетическую безопасность и независимость государства.

Понимая проблемы государственных ТЭС и ТЭЦ с накоплением угля, мы нашли дефицитное на мировых рынках топливо и помогли государственной генерации. Осознавая риск нехватки газа в украинских газохранилищах, наша компания сделала все возможное, чтобы добыть в этом году рекордные объемы природного газа – 2 млрд м³», — сообщается в заявлении.

В компании также подчеркнули, что приходится сталкиваться с постоянным давлением и дискриминацией.

«ДТЭК стала единственной из почти 1000 компаний, которой государство по неизвестным до сих пор причинам не вернуло долг за произведенную «зеленую» электроэнергию из денег, выделенных Украине европейскими кредиторами. На сегодняшний день суммарный долг со стороны государства перед ДТЭК достигает более 15 млрд грн», — утверждается в заявлении.

Заявление ДТЭК

Напомним, компания ДТЭК принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, которого ряд изданий считает самым богатым человеком в Украине. В частности, журнал "Новое время" в рейтинге за ноябрь 2021 года оценил его состояние в 11,5 млрд долларов.

Во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что близкое окружение и представители России пытаются втянуть собственника ДТЭК Рината Ахметова в подготовку государственного переворота. Сам бизнесмен назвал эту информацию ложью.