В феврале 2022 года украинская энергосистема три дня будет работать изолированно — Минэнерго Беларуси

На 24–26 февраля планируется отключение Украины от энергосистем Беларуси и России, в результате энергетика страны будет работать в изолированном режиме. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси.

Предстоят отключения трансграничных линий электропередачи — представители Украины уже согласовали с энергетиками Беларуси свои действия по работе в изолированном режиме.

Как сообщает ExPro, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" должен обнародовать даты начала и окончания изолированного режима на собственном сайте не позднее семи календарных дней, согласно принятым изменениям к Правилам рынка.

18 февраля ГП "Энергоатом" планирует начать капитальный планово-предупредительный ремонт на 2-м энергоблоке Хмельницкой АЭС. Он должен продлиться 92 дня. По состоянию на 4 февраля в ОЭС Украины работают 15 из 15 энергоблоков АЭС.

Отсутствие импорта и снижение нагрузки на АЭС должны быть компенсированы увеличенной нагрузкой на тепловые электростанции, что приведет к увеличению расхода угля и природного газа.

Согласно дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы в 2021 году украинская энергосистема должна была работать в изолированном от России и Беларуси режиме.

Но государственная компания "Белэнерго" продолжила поставлять электроэнергию в Украину в рамках контракта, заключенного на ноябрь. Кроме того, 2 ноября 2021 года Беларусь начала поставки электроэнергии мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи. Они осуществлялись по запросу украинской стороны.

Ранее Юрий Витренко заявлял, что технически Украина вполне способна синхронизировать свою энергосистему с европейской в 2023 году. Однако для этого предстоит еще очень многое сделать.