В одній області можливі відключення: у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі 24 березня

24 березня генерація електроенергії повністю забезпечує потреби населенні, лише на Житомирщині можливі відключення світла через пошкодження мережі.

Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Після нічної атаки дронами енергетики відновили електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області.

Відключень електроенергії споживачам сьогодні не планується, стабілізаційні графіки не застосовуватимуться.

Лише на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. Енергетики досі не змогли відремонтувати все обладнання після останньої масованої атаки, яка була 9 березня.

Схожа ситуація спостерігалася і в середу, 22 березня. Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, але Житомирщині та Київщині можуть бути відключення.