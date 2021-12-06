В приоритете — отопительный сезон. "Нафтогаз" готов к плановой проверке НКРЭКУ в феврале

Спокойный и бесперебойный отопительный сезон — приоритетная задача “Нафтогаза” этой зимой.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Значительная часть работников компании привлечена к заключению договоров с бюджетными учреждениями — учреждениями здравоохранения, школами и предприятиями теплоэнергетики и тому подобное", — говорится в заявлении компании.

С конца октября 2021 года "Нафтогаз" заключил около 9 тысяч договоров с такими потребителями, чтобы они без проблем вошли в отопительный сезон. Такая работа особенно ответственна на фоне стремительного роста цен на газ в Украине и мире, а также из-за влияния пандемии коронавируса.

Чтобы не отвлекаться от неотложных вопросов, "Нафтогаз" обратился к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой перенести плановую проверку деятельности компании на февраль 2022 года.

Компания отмечает, что готова предоставить регулятору все необходимые документы для такой проверки по окончании процесса заключения договоров на поставку природного газа.

"Вопрос энергетической безопасности в фокусе внимания граждан, бизнеса, руководства государства. "Нафтогаз" прилагает все усилия, чтобы отопительный сезон прошел в спокойном режиме. Поэтому решение НКРЭКУ по наложению штрафа на "Нафтогаз" выглядит как минимум странно", — отметили в Департаменте по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза".

Напомним, "Нафтогаз" отсудил у "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова 149 млн грн.