В Україні частково знеструмлені 7 областей

Станом на 16 червня електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання, але виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Сім областей України є частково знеструмленими через обстріли і погодні умови.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій і на деяких атомних енергоблоках. Внаслідок зниження водопілля гідроелектростанції поступово зменшують виробництво електроенергії і мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання.

В прифронтових областях, внаслідок постійних обстрілів зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Донецькій та Запорізькій областях. Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 4 тисячі.

Також зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Через несприятливі погодні умови в Запорізькій області знеструмлювалися 25 населених пунктів. У Львівській області було зафіксовано пошкодження лінії електропередачі внаслідок ураження блискавкою. Тимчасово знеструмлювалися понад 300 споживачів.

У Херсонській області вода поступово спадає, але відключеними залишаються понад 16 тисяч споживачів.

Нагадаємо, станом на 15 червня атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії. Українські ГЕС виробляють менше електроенергії, ніж планувалось, але система працює з резервом потужності. Генерація повністю покриває потреби споживачів.