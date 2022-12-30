В Україні дешевшає бензин

На українських АЗС середня ціна на бензин марки А-95 за тиждень з 23 по 30 грудня зменшилась на 0,32 грн/л, до 51,94. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.

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На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 53,00 грн/л.

На АЗС KLO ціна на А-95 знизилась на 1,1 грн/л, до 51,99 грн/л, а на заправках мережі UPG - на 1 грн/л, до 50 грн/л.

Середня ціна на бензин А-95+ за тиждень знизилася на 0,06 грн/л, до 53,02.

Зокрема, у таких мережах як AMIC, "БРСМ-Нафта", "Фактор", KLO преміальний бензин А-95 здешевшав на 0,25-0,90 грн/л.

Нагадаємо, в першій половині грудня поставки пального в Україну зросли. Через велику кількість пального на ринку та суттєве падіння попиту в зимовий період ринок очікує зниження цін на всі види палива в кінці грудня та у січні.