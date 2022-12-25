В Україні можуть підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), пропонує у два етапи підвищити тарифи на воду та водовідведення. Перший етап — з 1 січня 2023 року, другий – з липня 2023 року.

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Проєкти відповідних ухвал розглянуть 27 грудня, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Пропонується встановити такі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Документ: НКРЕКП Пропонується встановити такі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Документ: НКРЕКП

Виділяють декілька причин, через які слід підвищити тарифи на воду та водовідведення:

зменшення обсягів реалізації;

збільшення видатків на оплату праці;

збільшення амортизації;

збільшення вартості електроенергії.

Водночас в Харківській, Миколаївській та Херсонській області тарифи на воду переглядатися не будуть. Це пов'язано з тим, що ці області сильно постраждалих у результаті бойових дій

При цьому уряд планує виділити субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду. Це могло б зберегти тарифи на тепло і воду для побутових споживачів незмінними.

Щодо тарифу на електроенергію, то ціна залишається незмінною до квітня 2023 року Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, до 31 березня 2023 року.

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