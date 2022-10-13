В Україні на АЗС виросли ціни на дизпаливо

Мережі АЗС в Україні 13 жовтня підняли цін на дизельне пальне. Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на щоденний моніторинг роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Найбільш суттєво дизпаливо подорожчало в мережі AMIC — на 57 коп/л, до 54,02 грн/л. На АЗС "БРСМ-Нафта" ціна на дизпаливо підвищилась на 33 коп/л — до 52,47 грн/л, в запорізькій ZOG — на 1 грн/л, до 53 грн/л.

Мережі "Нефтек" і "Катрал" підвищили вартість дизпалива на своїх АЗС на 2 грн/л і 50 коп/л — до 55 грн/л і 52,52,99 грн/л відповідно.

Крім того, в Україні ростут ціни на скраплений газ: середня ціна виросла на 14 копійок за добу.

Загалом після суттєвого зростання світових котирувань нафти, яке спостерігалося минулого тижня (3-9 жовтня), паливо подорожчало в гурті.

Ціни на пальне в гурті підскочили на 2 гривні за літр. При цьому ціни в гурті мають потенціал для росту до 3-3,5 гривень за літр, отже найближчими днями ціни на пальне в гурті можуть вирости ще на 1-1,5 гривні за літр.

Джерело фото: ua.depositphotos.com