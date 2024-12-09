В Україні почався Тиждень енергоефективності: які відбуватимуться події

9 грудня 2024 року в Україні стартував Тиждень енергоефективності-2024, під час якого відбуватимуться події, що спрямовані на популяризацію державних і громадських ініціатив у сфері енергоефективності.

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Про це розповіла президентка Громадської спілки "Бізнес за партнерство" Жанна Пацьора, передає "Укрінформ".

За її словами, проєкт "Тиждень енергоефективності-2024" - це національна платформа, яка акумулює напрацювання у сфері енергоефективності за рік, аналізує досягнення та виклики, а також формує новий вектор розвитку.

Тиждень енергоефективності в Україні триватиме з 9 по 13 грудня 2024 року.

Він відбудеться за підтримки проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) за дорученням уряду Німеччини та співфінансування уряду Швейцарії.

Свою підтримку також надають Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерство освіти та науки, ДУ "Фонд енергоефективності" та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Які події проходитимуть під час Тижня енергоефективності

Пацьора зазначила, що цьогоріч формат заходів максимально адаптований до викликів воєнного часу. Передбачене проведення пресконференції, конференції, діалогової платформи, форуму енергоменеджерів, наукової конференції, воркшопу з використання штучного інтелекту.

Для участі у Тижні енергоефективності зареєструвалися представники бюджетних установ, силового блоку, міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, науковці, експерти. Всього зареєстровано 867 учасників.

За словами голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина, серед пріоритетів роботи агентства на 2025 рік - проєкти з енергоефективності у громадах. Йдеться про заміну вуличного освітлення та встановлення сонячних панелей на водоканалах. Крім того, при будівництві водогону для Миколаєва планується доповнити проєкт сонячними електростанціями для насосних станцій.

Нагадаємо, в Україні понад 100 підприємств отримали пільгові кредити на розвиток енергоефективності. Більшість кредитів було видано мікро- та малим підприємствам. Учасники програми могли отримати кредити до 500 тисяч євро у гривневому еквіваленті. Відсоткова ставка, що стартувала з 18%, знижувалася до 5–9% завдяки державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Також повідомлялося, що у грудні стартує грантова програма "Підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України", що фінансується Норвегією та Німеччиною. Програмою передбачено надання підприємцям 2 млн євро на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання, а також частково (10%) – на установку та обслуговування такого обладнання.