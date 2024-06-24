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В Україні посилять обмеження електропостачання у 12 областях
Сьогодні, починаючи з 13:00, у ряді областей України введено додаткові обмеження електропостачання через недостатню ефективність раніше застосованих заходів з обмеження споживання.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зокрема, у Дніпропетровській області з 13:00 застосовано аварійні відключення електроенергії.
Окрім того, з 13:00 до 23:00 збільшено обсяг обмежень у таких областях:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Київська (включно з містом Київ)
- Сумська
- Полтавська
- Харківська
- Донецька
- Житомирська
- Черкаська
- Чернігівська
- Кіровоградська
- Запорізька
- Дніпропетровська
Енергетики пояснюють, що ці заходи вимушені через недостатню ефективність попередніх обмежень споживання, введених обленерго.
Споживачам у зазначених областях рекомендується бути готовими до можливих перебоїв у електропостачанні та за можливості обмежити використання енергоємних приладів у вечірні години.
Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, і енергокомпанії закликають громадян до економного споживання електроенергії.
Нагадаємо, в ніч на 22 червня росіяни застосували проти українців ракети різних типів і ударні безпілотники. Внаслідок масованої атаки відбулись пошкодження енергетичної інфраструктури в двох областях України
"Сьогодні вночі ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні компанії.
Внаслідок атаки пошкоджено обладнання об'єктів "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях. У Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, доставлені в лікарню.
Джерело фото: ua.depositphotos.com