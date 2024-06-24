Моя безбарʼєрність Моя безбарʼєрність
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Енергетика
Дата публікації

В Україні посилять обмеження електропостачання у 12 областях

В Україні посилять обмеження електропостачання у 12 областях
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Сьогодні, починаючи з 13:00, у ряді областей України введено додаткові обмеження електропостачання через недостатню ефективність раніше застосованих заходів з обмеження споживання.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зокрема, у Дніпропетровській області з 13:00 застосовано аварійні відключення електроенергії.

Окрім того, з 13:00 до 23:00 збільшено обсяг обмежень у таких областях:

  1. Київська (включно з містом Київ)
  2. Сумська
  3. Полтавська
  4. Харківська
  5. Донецька
  6. Житомирська
  7. Черкаська
  8. Чернігівська
  9. Кіровоградська
  10. Запорізька
  11. Дніпропетровська

Енергетики пояснюють, що ці заходи вимушені через недостатню ефективність попередніх обмежень споживання, введених обленерго.

Споживачам у зазначених областях рекомендується бути готовими до можливих перебоїв у електропостачанні та за можливості обмежити використання енергоємних приладів у вечірні години.

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, і енергокомпанії закликають громадян до економного споживання електроенергії.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня росіяни застосували проти українців ракети різних типів і ударні безпілотники. Внаслідок масованої атаки відбулись пошкодження енергетичної інфраструктури в двох областях України

"Сьогодні вночі ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні компанії.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання об'єктів "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях. У Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, доставлені в лікарню.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко