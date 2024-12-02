В Україні сонячними електростанціями обладнають 130 медзакладів первинної медицини

МОЗ спільно зі Світовим банком та Банком розвитку Ради Європи продовжує реалізацію програми HEAL Ukraine. Зокрема, буде закуплено та встановлено на 130 закладах надання первинної медичної допомоги фотовольтаїчні електростанції. Про це повідомляє Урядовий портал.

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У межах програми HEAL Ukraine триває реконструкція п'яти закладів охорони здоров’я. Серед них: Ірпінська центральна міська лікарня, а також центри первинної медико-санітарної допомоги в Бобровиці, Козятині, Носівці та центр №4 у Вінниці.

Для 130 об’єктів первинної медицини буде встановлено фотовольтаїчні електростанції, що складаються із сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей.

У межах реалізації інвестиційного компонента закуплено автотранспорт для 250 центрів первинно медико-санітарної допомоги, ІТ-обладнання для закладів охорони здоровʼя, цифрові рішення для eHealth тощо.

До кінця року 194 заклади охорони здоров’я по всій Україні отримають сучасне реабілітаційне обладнання. Крім того, планується поставка 259 гематологічних аналізаторів для покращення діагностичних можливостей медичних установ.

Фінансування програми

Рамка запланованого обсягу фінансування проєкту становить 500 млн доларів. На сьогодні використовуються п’ять різних механізмів, а саме: IBRD, CEB, Korea Eximbank, GFF, URTF.

Довідково: Проєкт HEAL Ukraine спрямований на задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони здоров'я, модернізацію медичної системи тощо.

Фотовольтаїчні електростанції – найпоширеніший тип сонячних електростанцій, де сонячні панелі перетворюють сонячне випромінювання безпосередньо на електоенергію за допомогою сонячних елементів.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.