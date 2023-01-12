В Україні відновили більше половини зруйнованих об’єктів енергетичної інфраструктури

Енергетики разом з місцевою владою та комунальниками відновили понад 55% зруйнованих та пошкоджених російським агресором об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Штабу з підготовки до опалювального сезону та очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов’язково пройдемо і другу", - зазначив Чернишов.

Він переконаний, що цього вдасться досягнути завдяки зусиллям десятків тисяч фахівців, які працюють день і ніч в усіх куточках України.

"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло", - підкреслив Чернишов.

За його словами, там, де це дозволяє ситуація, житлові будинки , лікарні, школи та дитсадки забезпечені теплом в повному обсязі.

Зазначимо, що атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України. Наразі в Україні не лишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.